Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido após um assalto à mão armada.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo criminoso roubou o veículo de uma família em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

No momento do crime, duas crianças, que não tiveram as idades reveladas, estavam dentro do carro com os pais. No entanto, elas foram resgatadas antes dos bandidos fugirem com o automóvel. O caso aconteceu no bairro Santa Cruz Industrial, na noite da última sexta-feira (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, o bando abordou a família na rua Sirma e anunciou o assalto. Os pais retiraram as crianças do veículo e, sem reagir, entregaram os telefones celulares e o carro para os assaltantes.

Minutos após o crime, a polícia foi acionada. O veículo foi rapidamente localizado graças ao GPS do celular de uma das vítimas que foi levado pelos bandidos. O bando foi encontrado ainda com o carro na Vila Marimbondo, em Contagem.

Apreensões

Com os homens, foram apreendidas uma arma de fogo e uma réplica. No momento da prisão, o adolescente estava dirigindo o veículo roubado.

