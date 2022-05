Uma colisão envolvendo duas carretas deixou dois motoristas feridos na tarde dessa sexta-feira (13) na BR-262, no município de Luz. O acidente aconteceu na altura do km 553.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta carregada com energético em garrafas pet de 2 litros, seguia sentido Campos Altos/Luz, quando ao realizar uma curva, tombou e se arrastou por alguns metros, colidindo frontalmente com uma carreta bitrem que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, toda a carga de energético se espalhou pela rodovia. A pista chegou a ficar interditada durante aproximadamente 40 minutos.

Os condutores das duas carretas se feriram sem gravidade. O motorista da carreta bitrem foi encaminhado para o hospital Senhora Aparecida de Luz.

