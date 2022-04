Uma criança de 3 anos morreu na sexta-feira (15), na zona rural de Itanhomi, na região do Rio Doce, ao ser atingida pela bancada do altar de uma igreja. No momento do acidente, a mãe do menino fazia a limpeza da capela para a celebração da Paixão de Cristo.

Segundo a Polícia Militar, a bancada do altar caiu sobre João Vitor Scarabelli Alves. Segundo um tio, o menino teria tentado subir na mobília quando ela caiu sobre ele.

A criança foi socorrida por outros moradores, mas chegou sem vida ao Hospital Municipal de Itanhomi. Como o menino foi retirado do local, a Polícia Civil não fez perícia no local.

O corpo da criança foi levado para o IML de Governador Valadares. Posteriormente liberado para o sepultamento, que ocorreu no sábado (16), que gerou muita comoção na comunidade.