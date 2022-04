José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, passou por audiência de custódia na manhã deste domingo (17) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça do Distrito Federal.

Ele é suspeito de esfaquear o repórter e editor da TV Globo de Brasília, Gabriel Luiz, 28 anos, nas proximidades da residência dele, no Sudoeste, área nobre da capital federal, na noite de quinta-feira (14). José Felipe ficará preso por tempo indeterminado.

O outro suspeito é um adolescente de 17 anos, apreendido na sexta-feira (15), que não teve informações da audiência de custódia divulgadas.

Os dois confessaram uma tentativa de assalto, e a Polícia Civil do DF concluiu que foi tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, descartando outras linhas de investigação que apareceram ao longo do dia, como a de um crime encomendado em razão das reportagens feitas por Gabriel Luiz.

Quadro de saúde do repórter

Gabriel Luiz continua se recuperando, com boa evolução, e já caminha pelos corredores do Hospital Brasília, no Lago Sul, onde está internado. A informação foi dada por familiares do editor e repórter investigativo à emissora em que ele trabalha na noite do sábado (16).

Amigos contaram ao portal O Tempo que ele recebeu visitas de familiares e outros amigos, incluindo a do companheiro de Gabriel, conversou, já fazia piadas e estava “se sentindo amado”.

Apesar de ele já conseguir caminhar um pouco, o estado continua delicado e ele deve permanecer internado na UTI por mais dois dias, segundo informou o g1 neste domingo.

Após esse período, ele continuará a recuperação por mais um tempo no hospital. Ainda não há previsão de alta.