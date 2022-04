Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após o carro em que elas estavam se chocar contra uma árvore na BR-352, entre Abaeté e Martinho Campos. As vítimas têm entre 17 e 20 anos e voltavam de um evento em Abaeté.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo relatou que foi desviar de um buraco e perdeu o controle do veículo. Ele estava consciente e orientado.

Outros três passageiros estavam presos às ferragens do automóvel. Eles foram levados para uma unidade de saúde da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fonte: G1