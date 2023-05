Uma mulher, de 67 anos, morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre carro e caminhão na tarde dessa segunda-feira (15), na MG-255, zona rural de Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal foi na altura do km 30 da rodovia estadual.

Cinco pessoas receberam os primeiros atendimentos ainda na estrada e foram encaminhadas para o hospital. Três vítimas foram conduzidas por uma ambulância de Itapagipe e as demais pela ambulância da Usina Cerradão.

Uma mulher, motorista do carro, ficou presa às ferragens do veículo. A morte dela foi confirmada ainda no local do acidente.

Após conclusão da perícia da Polícia Civil, foi feita a retirada do corpo da vítima com corte e expansão da lataria do veículo para acesso e remoção do corpo, que foi encaminhado na sequência para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e sinalizou a rodovia durante atendimento às vítimas.

Fonte: Estado de Minas