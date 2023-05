Na tarde dessa quinta-feira (25), durante o jornal da 93 Play, informalmente, os vereadores foram questionados, via WhatsApp, se estariam dispostos a desobstruírem a pauta de votações, suspensa desde a segunda-feira (22).

A maioria, inclusive o presidente do Legislativo, Marcelo Fernandes (foto abaixo), segundo a assessoria de Comunicação da Câmara, respondeu que era a favor do “destrancamento”.

“Não vejo mais porque segurar a pauta. Até porque, mesmo com ela interrompida, os trabalhos e as apreciações das comissões não pararam”, comentou Marcelo Fernandes, em contato mantido com o nosso editor.