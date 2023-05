No dia 31 de maio, numa iniciativa da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas (Cimlago), contando com a participação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Alfenas, haverá mais um importante seminário em que serão discutidos temas de interesse dos municípios lindeiros de Furnas, como “Perspectivas técnicas, desafios e a atuação do MPMG nos problemas enfrentados pelos municípios do Lago de Furnas”, palestra esta, a ser proferida pelo Procurador – Geral, Jarbas Soares Júnior.

Outros temas de igual importância também ali serão debatidos e o evento é aberto aos interessados. Confira a programação: