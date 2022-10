A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados vai debater na próxima terça-feira (25), às 10h da manhã, a incorporação do medicamento Zolgensma, produzido pela biofarmacêutica suíça Novartis, ao Sistema Único de Saúde (SUS). O debate foi solicitado pela deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e deve contar com a neuropediátrica Adriana Banzzatto Ortega, a diretora Nacional do Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, Diovana Loriato, o representante da Novartis no Brasil, Leandro Fonseca, um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e a diretora do departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovações em Saúde do Ministério da Saúde, Vania Cristina Canuto Santos.