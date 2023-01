Cansados dos furtos frequentes a bateria do caminhão, um casal teve uma atitude inusitada e deixou um recado para os criminosos: “de novo ladrão?”. A atitude deu certo e evitou o furto em Frutal, no Triângulo Mineiro, neste domingo (1°).

De acordo com a mulher do caminhoneiro, Glauce Aparecida de Oliveira, de 52 anos, em novembro o marido teve duas baterias, cada uma avaliada em R$ 2.000, furtadas. Com isso, ele reforçou o local onde ficam as baterias com mais cadeados e instalou câmeras de segurança no caminhão.

No último sábado (31), Glauce e o marido flagraram um homem tentando furtar a bateria e ela decidiu deixar o recado. O caminhoneiro foi dormir no caminhão com o intuito de evitar o crime.

O homem passou a virada do ano no veículo. As câmeras de segurança mostraram que o suspeito tenta furtar a bateria, mas ao ler o bilhete ele desistiu do crime, ficou assustado olhando para os lados e foi embora correndo.

Fonte: O Tempo