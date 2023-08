Dois sortudos levaram um Fiat Pulse no 4º prêmio do Centro-Oeste Cap deste domingo (20). Um deles é morador da cidade de Carmo do Cajuru e o outro, de Pitangui.

No 3º prêmio, valendo R$ 15 mil, o contemplado foi um apostador da cidade de Divinópolis. Ele levará o prêmio sozinho!

Já no 2º prêmio, um apostador de Pompéu e outro de Itaúna irão dividir a quantia de R$ 10 mil.

O 1º prêmio, no valor de 5 mil, será dividido entre três pessoas: uma da cidade de Bom Despacho, outra de Cláudio e a última, de Divinópolis.