O fim de semana no Centro-Oeste de Minas deve ser ensolarado, com temperaturas entre11°C e 25°C.Não há a previsão de chuvas para a região.

Segundo o climatologista Ruibran dos Reis, o sábado (25) deve ser ensolarado e para o domingo (26) na região, está previsto sol entre nuvens.

O climatologista explicou que deve haver uma ligeira queda nas temperaturas a partir do domingo, devido à atuação de ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico por meio de uma massa de ar polar. Esta é decorrente da frente fria que atuou na região nos últimos dias.

Umidade

Ainda conforme Ruibran, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 70%, o que caracteriza um estado de atenção por parte da população, mas não de alerta, que ocorre quando os níveis estão entre 12% e 20%.

Divinópolis

O fim de semana em Divinópolis começou com sol nesta sexta-feira (24) e sem nuvens ao longo de todo o dia. A previsão é que o tempo continue assim no sábado, tendo uma pequena alteração no domingo, quando os moradores poderão perceber algumas nuvens no céu. No entanto, as possibilidades de chuva são baixas e as temperaturas devem variar entre 8°C e 29°C.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região:

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 10ºC 29ºC Itaúna 9°C 28°C Pompéu 11ºC 30ºC Nova Serrana 10ºC 28°C Pará de Minas 9ºC 28ºC

Fonte: Climatempo

Assim como em Divinópolis, a previsão é que as outras cidades da região também tenham uma sexta-feira ensolarada, sem chuvas, assim como o sábado e o domingo, único dia com aumento de nebulosidade.

Fonte: G1