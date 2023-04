Na tarde dessa sexta-feira (31) foi realizada a solenidade de entrega de uma viatura L200 Triton 4×4, para a Patrulha Rural no setor de Arcos e Iguatama. A ação é parte das estratégias do Projeto Cinturão Rural da 7ª RPM, sendo o veículo adquirido através do esforço conjunto entre a sociedade civil organizada, PMMG e autoridades públicas.

Antecedendo o evento, na quinta-feira (30) e na sexta-feira (31), o Coronel Wemerson, acompanhado do Tenente Coronel Gotelip, Capitão Bittencourt e Sargento Carlos Alberto percorreram diversas comunidades rurais e visitaram várias propriedades pelas zonas rurais das cidades de Formiga, Pimenta, Córrego Fundo, Pains e Arcos.

A solenidade de entrega da viatura foi presidida pelo Comandante da 7ª RPM, Coronel Wemerson Lino Pimenta e contou com a participação do Comandante do 63° BPM, Tenente-Coronel Fábio Gotelip Júnior, do Prefeito de Arcos Claudenir José de Melo, do Prefeito de Iguatama, Lucas Vieira Lopes; de representantes do poder Legislativo dos dois municípios, Representantes do CONSEP de Arcos, produtores rurais, autoridades e representantes da sociedade civil organizada.

Como forma de agradecimento ao trabalho e esforço conjunto de autoridades e da sociedade civil organizada, foram entregues certificados e bonés as pessoas e instituições que contribuíram para a aquisição da viatura e implantação do projeto.

Durante o evento, o Coronel Wemerson recebeu uma homenagem tendo sido entregue uma placa de agradecimento pela implantação do projeto Cinturão Rural na região.

Em discurso dos representantes dos municípios envolvidos, foram destacados a importância da implantação do Cinturão Rural, tendo sido destacado o importante trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido nos municípios de Arcos e Iguatama.

O Comandante da 7ª RPM enalteceu a importância da participação dos poderes públicos e privados na construção da segurança pública, lado a lado com a Polícia Militar. Ele enfatizou ainda a superação das expectativas para o Projeto Cinturão Rural.

Por fim, os presentes acompanharam o lançamento do turno operacional com o emprego imediato da nova viatura destinada a Patrulha Rural.

Fonte: Polícia Militar