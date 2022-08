Um detalhe, em particular, chamou atenção daqueles que acompanharam o debate da Band no último domingo: em todos os intervalos, que não foram tantos assim durante a sua realização, não entrou nenhuma chamada da casa, da sua programação.

Por que não?

Da mesma forma que toda e qualquer TV deve ser criticada, quando usa apenas o “alto falante” próprio para anunciar as suas novidades ou atrações, essa total falta de cuidado em uma ocasião tão única e especial, também causa profunda estranheza.

Quando foi o que a Band alcançou uma audiência tão alta, como a que foi registrada na noite de domingo? Quando foi a última vez que chegou à liderança?

Estranhamente, em seus longos e poucos valorizados breaks, não se viu uma chamada sequer aos seus produtos. Do jornalismo, esporte ou entretenimento.

Uma pena. Quando haverá uma outra tão boa ocasião para isso?

É por aí que se observa, na Band, a falta de alguém com a devida competência e conhecimento, para tratar de tudo, no que diz respeito à sua televisão, com a devida atenção e carinho.

TV Tudo

Oportunidade única

Tudo leva a crer que o SBT, que é o próximo e somente ele na fila, não terá em seu debate todos os candidatos.

Principalmente Lula e Jair Bolsonaro, os dois melhores colocados nas pesquisas. O da Band, pelo jeito, foi o primeiro e será o único neste primeiro turno.

Cinema

Juliana Boller, uma das próximas novidades de “Reis”, integra o elenco de “A Cerca”, um filme de suspense dirigido por Rogério Gomes, o Papinha, que chegará aos cinemas muito em breve. Já está na pós-produção.

Também no elenco, Leona Cavalli, Marcello Novaes, José Loreto, Leandro Lima, Jorge Pontual, Alex Rech, Jonas Bloch, Betty Gofman, entre outros.

Força comercial

Fixada para o dia 13, a estreia da 14ª edição de “A Fazenda” na Record também virá muito forte na sua parte comercial. Isto em se tratando de cotistas e ações de merchandisings.

Já são várias marcas que estão se juntando ao Banco Original, Betano, Netflix e Aurora.

Apostando

Aumentando investimento no mundo digital, a ESPN lançou seu canal próprio na Twitch, com destaque para o programa “Puxeta”, formado por quatro jornalistas da casa.

Outras apostas serão feitas nesta plataforma de transmissão, ao vivo, focada em games.

Circulando

Após encerrar um contrato de 51 anos com a Globo, Nivea Maria agora trabalha por obra certa, no vídeo, e também dedica-se ao teatro. E pouco vista em programas da concorrência, ela também começa a mudar esse quadro.

Neste começo de semana, por exemplo, gravou como convidada da “Pizza do Faustão”, na Band, ao lado de Sidney Magal e Isaquias Queiroz.

Oscar 2023

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou na manhã de ontem a lista com os seis longas-metragens pré-selecionados para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no “Oscar 2023”.

Na disputa, “A Mãe”, de Cristiano Burlan; “A Viagem de Pedro”, de Laís Bodanzky; “Carvão”, de Carolina Markowicz; “Marte Um”, de Gabriel Martins; “Pacificado”, de Paxton Winters, e “Paloma”, de Marcelo Gomes.

Previsão

Estrelado por Rodrigo Faro, “O Sequestro”, sobre a história de Silvio Santos, já está inteiramente filmado e tem seu lançamento previsto para dezembro, mês de aniversário do dono do SBT.

Tudo passa a depender das estreias no período.

Festa do Emmy

As produções da HBO e HBO Max receberam nada menos que 140 indicações com 24 produções para a 74ª edição do Emmy Awards, o maior número para uma única rede ou plataforma.

A festa terá transmissão ao vivo em 12 de setembro, na TNT, a partir das 20h30.

A propósito

A TNT ainda exibirá o primeiro episódio das seis produções indicadas, entre os dias 6 e 11 de setembro, na faixa da meia-noite, entre elas “Euphoria”.

Série que tem a possibilidade de alcançar o bicampeonato de “Melhor Atriz em Série de Drama” para Zendaya.

(Zendaya, estrela de ‘Euphoria’/ Instagram)

Vai que vai

A direção da Band entendeu que não tem mais como segurar a estreia do “Nóis na Firma”.

Desta forma, já pode ser confirmada a sua exibição para este próximo sábado, logo após a propaganda política da noite.

Bate – Rebate

· ESPN, devido à alta demanda, continua reforçando sua equipe. Foram várias contratações nesses últimos dias, para diferentes setores.

· No campo esportivo ainda, Márcio Spimpolo, ex-Jovem Pan, é nova contratação da Transamérica FM.

· Aliás, serão 12 os representantes da Transamérica na cobertura da Copa do Mundo no Catar…

· …A lista completa será definida nesses próximos dias.

· “Ser artista – Guia para uma carreira sólida no mundo da atuação”, livro de Marcus Montenegro em parceria com Arnaldo Bloch, terá uma versão em audiobook, pela UBook. Lançamento no dia 6.

· Mais de 50 cidades do País irão receber o espetáculo “O que não cabe em 15 segundos”, dos influenciadores Luccas Abreu e Clara Garcia…

· … A estreia no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo, será no dia 7 de setembro…

· … A produção é da Chango Digital, com direção de Gabriela Caraffa.

· Didi Wagner também vai integrar a equipe de transmissão da Globo na cobertura do Rock in Rio.

C´est fini

Betty Faria encontra-se em Portugal para iniciar participação nas gravações de “Codex 632”, série da RTP em parceria com o Globoplay.

Uma personagem difícil, com Alzheimer e que tem o marido assassinado.