O público certamente tem notado o esforço da Globo em divulgar a estreia de “Todas as Flores”, de João Emanuel Carneiro, que chega amanhã, quarta-feira, ao Globoplay.

Para isso tem feito uso principalmente da inquestionável força da TV aberta, com chamadas e programas, o que de alguma forma também demonstra certa preocupação.

Trata-se de algo que nunca existiu e também por ser novela de um autor, que, em seus últimos trabalhos, não alcançou resultados tão satisfatórios assim.

E, se tais fatores ainda não bastassem, o seu lançamento acontece em meio ao período mais tenso da corrida eleitoral, algo que nunca foi muito recomendável.

Por outro lado, como ponto a favor, a facilidade proporcionada pelo streaming. O sistema permite ao interessado assistir quando bem entender e no horário que quiser, até bem diferentes de “Travessia” e “Verdades Secretas 2”, que a Globo acaba de colocar no ar.

Resta saber no que isso vai dar. O importante, como resumo da ópera ou pra passar por cima de tudo, é ter uma boa história para ser contada, capaz de chamar e prender a atenção do público. E ponto final.

TV Tudo

Tudo funcionou

Se no primeiro turno, a Band teve problemas com alguns microfones, especialmente no momento das entrevistas, neste último, entre Lula e Bolsonaro, tudo funcionou da melhor forma possível.

O resultado do trabalho foi comemorado pela sua direção.

Empenho

Aliás, este último domingo, todas as emissoras de rádio e TV do Grupo Bandeirantes estiveram voltadas para a realização do debate.

Até o Cine Privé teve, o tempo todo, uma contagem regressiva, no alto da tela.

Precisa de tempo

Sobre o trabalho de Jade Picon em “Travessia”, ainda não é possível enxergar uma personagem ali. Suas limitações são evidentes, até por ser uma novidade na vida dela.

Agora, é preciso dar um tempo. São muitos capítulos ainda pela frente. Olha o exemplo da Grazi, hoje uma de nossas melhores atrizes.

Complicado

O SBT ainda não tem uma posição do candidato Lula, se participará do debate marcado para esta próxima sexta-feira.

Tudo indica que não. De qualquer forma, existe a decisão de esperar até o final da manhã do dia do encontro.

Mesma coisa

Se o candidato Lula não comparecer, Jair Bolsonaro será entrevistado pelo mediador Carlos Nascimentos e pelos jornalistas que compõem o pool liderado pelo SBT.

O horário será o mesmo, 21h30, mas com uma hora de duração.

É ela

Monica Iozzi, apresentadora e atriz, com vários trabalhos em novelas e programas como “Vídeo Show” e “CQC”, é a convidada desta terça do “Programa de Todos os Programas”.

Às 18h, ao vivo, no Facebook e YouTube do R7.

Tempo ao tempo

A parceria entre SBT e Amazon Prime Video para a produção de novelas ainda desperta muitos questionamentos no mercado.

Por exemplo: o seu modelo de trabalho. Ninguém ainda informa nada.

Numa dessas

Atualmente o SBT responde 100% pelo processo de realização das suas novelas.

Mas, e se a Amazon terceirizar a sua produção, como até se cogita na Anhanguera? O nome da Floresta, por exemplo, já é falado nesse possível cenário.

Smash

A revanche da final de Roland Garros, entre Rafael Nadal e Casper Ruud, terá transmissão do BandSports.

A partida acaba de ser confirmada para o Mineirinho, dia 26 de novembro, às 20h. Aliás, este encontro marcará a inauguração do novo ginásio de Belo Horizonte.

Informação

Já no começo deste próximo ano a Band sofrerá novas mudanças na sua programação. É certo que Joel Datena voltará para o começo das manhãs.

E o Missionário R.R. Soares, atualmente das 6h às 8h, será deslocado para outra faixa de horário.

Dose tripla

Romulo Estrela conseguiu a façanha de aparecer em três produções da Globo no horário nobre.

Ele faz o investigador Cristiano em “Verdades Secretas II”, o hacker Oto, em “Travessia” e o comandante Ramiro em “Ilha de Ferro”.

Bate – Rebate

· As diferentes áreas da Band foram mobilizadas na noite de domingo, após a realização do debate e a saída de todos…

· … O estúdio foi imediatamente preparado para receber gravações do “Faustão na Band” já na segunda-feira.

· Começaram os ensaios da comédia romântica “O Amor Passou Por Aqui”, com Felipe Roque e Leticia Augustin fazendo os protagonistas…

· … A estreia vai acontecer no Teatro dos Quatro, na Gávea, Rio, em 2023. Direção de Stella Maria Rodrigues, a Nadir de “Cara & Coragem”.

· A história dos Gigantes ainda não chegou ao fim na série “Reis”…

· … Haverá um novo conflito dos filisteus com o povo de Israel, desta vez com Lami, papel de Brenno Pavarini, à frente do grupo.

· Especializado nas áreas de Defesa, Segurança e Política Internacional, o jornalista Luis Kawaguti passa a integrar a equipe de correspondentes da Rede TV!…

· … Em formato web repórter, o profissional, com experiência em conflitos internacionais, está em Kiev, na Ucrânia, para cobrir as repercussões da guerra contra a Rússia.

· Num período como o de agora, é preciso se cercar de todos os cuidados. Checar e rechecar toda e qualquer informação…

· Na última sexta, à noite, o “HeadLine News”, da Jovem Pan, rodou um vídeo de Eduardo Leite, ex-governador gaúcho e que agora disputa o segundo turno com Onyx Lorenzoni, declarando apoio a Jair Bolsonaro…

· … Só se esqueceram de olhar a data. O vídeo era de 2018.

C´est fini

Olha a boa notícia: totalmente recuperado, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, recebeu alta do hospital nos Estados Unidos.

E no sábado já estará retornando ao Brasil.