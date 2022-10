A Globo, com o Globoplay, curvou-se ao tempo e vem intensificando, cada dia mais, a realização de séries. Hoje, constata-se, trabalhos muito bons estão sendo feitos.

Mais que tendência, uma necessidade. E nada tão novo para ela.

Aliás, o “modus operandi”, em relação às novelas, é praticamente o mesmo, considerando a possibilidade de se espichar toda e qualquer trama em um maior número possível de temporadas.

Quanto mais, maiores serão as possibilidade para a aprovação de todo projeto.

Isto, porque também por aí entra a questão do custo, especial e indispensável fator para tornar possível qualquer produção.

Daí a necessidade de, antes de tudo começar, haver uma necessária avaliação das possibilidades de se atingir um número de episódios que venha a ser compensador.

E sabe qual a novidade nisso? Nenhuma. Também nas novelas nunca foi diferente.

TV Tudo

Isso é certo…

A direção da Band decidiu interromper a exibição do “Show do Esporte” durante a realização da Copa do Mundo.

Primeiro que não teria muito sentido e também, porque os seus dois titulares, Glenda Kozlowski e Elia Jr., estarão no Catar.

… Mas isso é errado

Agora o que se comenta dentro da Band, como algo dado como certo, é que no horário, tarde de domingo, se deseja colocar reprises do “MasterChef”. Tiro no pé.

Por favor, ainda dá tempo de evitar essa loucura, se não quiserem esmerilhar ainda mais esse produto.

Não é por nada

Mas verificando as atitudes que são tomadas na Band, cada dia fica mais necessária a presença de alguém, suficientemente rodado, para tomar conta do seu Artístico.

Não é possível continuar assim. Pode ter certeza por aí, e pela falta desse alguém, tem muita coisa se perdendo no ralo.

Turma boa

A segunda temporada de “Jojo Nove e Meia” no Multishow, a partir do dia 3 de outubro, terá 15 episódios…

Na lista de convidados, Cacau Protásio, Deborah Secco, Grazi Massafera, Lília Cabral, Mônica Martelli, Tiago Abravanel, Cauã Reymond, entre outros.

Streaming

A propósito da Jojo, as gravações da primeira temporada da série “Os Parças”, com um total de dez episódios, foram encerradas em São Paulo e sua estreia na Globoplay está prevista para março de 2023. Ela tá dentro.

Depois de um tempo separados, o sequestro por engano do personagem do Whindersson Nunes reúne os integrantes para uma missão de resgate.

Em estudos

Na primeira quinzena de outubro, a temporada 2022/2023 da NBA ganha destaque na Band, com transmissões às quintas-feiras e no domingo.

Porém, já existem estudos sobre a possibilidade de um terceiro dia.

Ampliado

Comandado por Luiz Alano, o “SBT Sports”, a partir deste domingo, ganha mais tempo na programação. Ficará em exibição das 7h30 às 9h(antes era das 8h15 às 9h).

E terá, também, novos quadros, como o “Giro das Minas” – com as notícias do futebol feminino.

Tierry

O programa “Hora do Faro”, em sua edição deste domingo, vai homenagear o cantor Tierry.

Atração do “Dança, Gatinho”/ “Vai dar Namoro”.

Programa do Serginho

O “Altas Horas”, neste sábado, na Globo, terá entre as suas atrações, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, que em “Travessia” irão voltar com a Helô e Stênio de “Salve Jorge”.

Além dos dois, tem ainda Gabriel Satter, J. Quest e Alex Escobar.

Corrupção no futebol

O Prime Video marcou para 4 de novembro o lançamento de “Jogo da Corrupção”, nova temporada da série “El Presidente”.

No elenco, o português Albano Jerónimo, Eduardo Moscovis, Maria Fernanda Cândido, o colombiano Andrés Parra, a britânica Anna Brewster, Carol Abras, Nelson Freitas, Polliana Aleixo, o argentino Fabio Aste, o escocês Craig Stevenson e o francês Philippe Jacq, entre outros. Fábio Porchat é o narrador da versão dublada.

Círio de Nazaré

Catia Fonseca e uma equipe da Band embarcam para Belém, agora em outubro, para acompanhar e transmitir a grande festa religiosa do Pará, o Círio de Nazaré.

O “Melhor da Tarde” será transmitido ao vivo direto da capital paraense nos dias 10, 11 e 12.

Bate – Rebate

Hoje, porque amanhã é dia de eleição, tem futebol na Globo, a partir das 3h da tarde…

… Também em função disso, o “Caldeirão” terá pouco mais de 50 minutos de duração.

Rafael Portugal está confirmado na série “5x Comédia”, da Monique Sardenberg, para a Amazon.

Henri Pagnoncelli está com o monólogo “Caim”, com texto adaptado do romance de José Saramago, no CCBB do Rio…

… Últimas apresentações, hoje e amanhã.

José Luiz Datena está quase morando na Band. Hoje, transmite o campeonato alemão e apresenta o “Brasil Urgente”…

… Amanhã irá se juntar ao jornalismo da TV, na abertura das urnas.

A atriz Grace Gianoukas, craque, está comemorando 40 anos de carreira…

… E com uma nova temporada do “Grace em Revista”, no Teatro Opus, a partir da próxima terça-feira.

C´est fini

Carolina Dieckmann está mandando ver, cada vez mais, no seu lado cantora.

Depois do Rio, ela agora leva, com Vinícius Feyjão, o seu “Karolkê” para a Bahia. Apresentações no Teatro Jorge Amado, nos dias 7, 8 e 9.