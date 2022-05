A administração municipal, pro meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em parceria com a Emater-MG e Unifor-MG, vem desenvolvendo desde o início de 2021 o “Projeto de Fortalecimento e Valorização do Queijo Produzido no Município”, com a promoção de cursos de capacitação, visitas técnicas, oficinas, apoio e acompanhamento para regularização das agroindústrias e assistência técnica gratuita.

Os primeiros resultados começaram a aparecer já no final de 2021, quando os produtores Edmilson Rolindo e Fernanda Silveira conquistaram uma medalha de ouro na Expô Queijo Brasil 2021 – Araxá International Cheese Awards.

Através do fomento e impulsão do projeto, a equipe executora do mesmo se prepara para promover o “Concurso Formiguense do Queijo 2022” no dia 16 de julho. Para aprimorar o concurso e garantir sua excelência, alguns membros da equipe organizadora do concurso participaram do XXIII Concurso do Queijo Minas Artesanal Canastra de São Roque de Minas, na última sexta-feira (6) para troca de experiências e conhecimentos.

O extensionista técnico da Emater-MG Mozair José Pinto foi o coordenador do concurso, o diretor da Caisan Alex Faria atuou como auxiliar técnico e como jurados do concurso, participaram o Prof. Dênio Garcia e o secretário de Desenvolvimento Humano Anuar Teodoro.

De acordo com Dênio, “a oportunidade de participar de um concurso em uma cidade de grande tradição na produção de queijos reconhecidos mundialmente foi de grande importância para dar continuidade ao nosso projeto. O conhecimento e a troca de experiências que tivemos com os produtores e organizadores vai nos ajudar muito na realização do nosso concurso”.

Fonte: Decom