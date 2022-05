Moradores da cidade Zhoushan, na China, foram surpreendidos por um céu vermelho no último sábado (7).

O horizonte colorido teria sido por um fenômeno de refração devido às condições do tempo. Essa foi a informação divulgada por um membro do serviço de meteorologia ao jornal The Global Times.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o céu tomado por fortes tonalidades de vermelho. Algumas pessoas saíram às ruas preocupadas.

“Isso forma aerossóis que refratam e espalham a luz dos barcos de pesca e criam o céu vermelho visto pelo público”, explicou o profissional ao jornal.

Fonte: Itatiaia