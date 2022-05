Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito sem vítimas na manhã deste sábado (14), na Rua Alzira Torres, no Bairro Lava Pés, em Bambuí.

De acordo com informações da TV Bambuí, o veículo VW Gol, seguia sentido o centro da cidade, possivelmente em velocidade incompatível com a via, momento em que colidiu frontalmente contra uma caminhonete Toyota Hilux que seguia no sentido oposto. O condutor, de 35 anos, da Hilux não sofreu ferimentos.

Diante de toda a situação a PM e o Samu foram acionados. No local, constatou-se que o condutor do Gol estava com visíveis sintomas de embriaguez e por esse motivo foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil, onde teve sua embriaguez atestada pelo médico plantonista

O veículo Gol foi apreendido e removido ao pátio conveniado ao Detran e a CNH de seu condutor recolhida. O homem foi levado preso em flagrante para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Formiga.

Fonte: TV Bambuí