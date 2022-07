Um conselheiro tutelar de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso em flagrante nessa terça-feira (5) suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Ele tem 50 anos.

A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual contra o homem no dia 20 de junho. Nesta semana, a família da menina apresentou novas denúncias contra o conselheiro.

No momento da prisão, ele estava no Conselho Tutelar do bairro Jardim Canadá. No entanto, ele atuava na unidade do centro da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Lima, onde foi ouvido. Ele alegou que “estava investigando a vida da vítima”.

O homem já foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam.

Em nota, a Prefeitura de Nova Lima afirmou que “tão logo recebeu a referida denúncia, encaminhou e acompanhou a família à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para que a investigação e providências fossem devidamente realizadas, e comunicou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”.

“A Gestão Municipal informa também que segue acompanhando o caso e está à disposição tanto das autoridades quanto da família da criança para eventuais providências a serem tomadas”, disse o município.

