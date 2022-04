Nessa quarta-feira (6), foi realizada mais uma reunião, com os membros indicados para o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescente Vítimas ou Testemunhas, afim de discutir o fluxo de atendimento e debater sobre a escuta especializada que envolve crianças e adolescentes vítimas de violência.

A reunião contou com a presença da assistente social, Marilda Laudares Silva, e da psicóloga, Tânia Mara Soares, ambas profissionais do Fórum Magalhães Pinto – Comarca de Formiga para contribuírem na discussão e efetividade de atendimento e proteção à criança e ao adolescente, bem como sua família.

De acordo com o Decreto Federal nº 9603, de 10 de dezembro de 2018, o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescente Vítimas ou Testemunhas tem a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê em relação à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Fonte: Decom