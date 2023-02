O Cruzeiro praticamente só depende das próprias forças para avançar às semifinais do Campeonato Mineiro. Após o empate entre Patrocinense e Democrata-GV, a Raposa segue liderando o grupo C do Estadual, com 11 pontos. A Pantera, segue na cola, com 10.

A equipe estrelada terá a semana inteira para se preparar para a última rodada, já que não tem jogos no meio de semana. A última partida da primeira fase será no sábado (4), às 16h30, diante do Democrata-SL, jogo que será disputado em Cariacica-ES, no Kleber Andrade. Jogando no estádio, a Raposa mantém um bom retrospecto: em 4 jogos são três vitórias e uma derrota.

O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, já adiantou que a cada partida a equipe vem jogado mais encaixada e com o futebol que o comandante espera. Prova disso foram os últimos resultados em campo: após o clássico diante do Atlético, que terminou empatado em 1 a 1, a Raposa já emendou sequência de duas vitórias seguidas (contra o Villa Nova, 4 a 0, e Caldense, 2 a 1).

“Hoje já estou vendo mais o que eu quero, estou vendo a equipe mais parecida com o que eu quero. É questão de tempo. Às vezes, quando somos novos nesta profissão, erramos nisso de querer tudo para já, o funcionamento perfeito para já”, disse Pezzolano após a vitória diante da Caldense.

Secando os adversários

Mas, antes da partida do dia 4 de março, é preciso “secar”. O primeiro adversário que pode alcançar a Raposa em pontos no Mineiro é o Ipatinga. Como a equipe do Vale do Aço tem jogos em atraso, caso vença seus confrontos, também ficaria com 11 pontos até a 7ª rodada. Até o momento, o Cruzeiro tem maior saldo de gols (4 contra -1 do Tigre). O Ipatinga enfrenta o Pouso Alegre neste domingo (26), às 16h, no Ipatingão.

Outro adversário também firme na disputa pela liderança do grupo C é o Tombense. A equipe pode ultrapassar o Democrata GV se vencer o Pouso Alegre, segunda-feira (27). Se conquistar a vitória jogando em casa, o time de Tombos empata com a Raposa em número de pontos, mas tem menor saldo de gols (um contra 4 do time estrelado).

Fonte: O Tempo Sports