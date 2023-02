Uma jovem de 24 anos foi morta enforcada pelo companheiro na madrugada deste sábado (25) na zona rural de Juruaia (MG). Segundo a Polícia Militar, além das mãos, o suspeito usou uma alça de bolsa e um pedaço de fio para enforcá-la.

A PM informou que os militares foram acionados pelo autor, de 26 anos, no sítio Córrego do Jacu. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 2h, o homem enviou uma mensagem relatando ter matado a companheira.

No local, segundo a polícia, a jovem foi encontrada em uma cama no quarto, com um fio amarrado no pescoço e uma alça de bolsa ao lado do corpo.

O autor informou aos militares que por volta de 23h o casal começou a discutir por causa de ciúmes; segundo ele, por parte da vítima. Conforme o boletim de ocorrência, ele ainda relatou que ela teria ameaçado pegar gasolina e incendiar a casa e o suspeito, caso ele se separasse dela.

De acordo com a PM, ele confirmou que durante a briga se descontrolou e enforcou a vítima com as mãos. Ainda conforme o BO, ele também teria usado a alça de uma bolsa que a jovem estava usando para enforcá-la.

Depois disso, Maique Alves Mariano teria saído do sítio para visitar os filhos. Conforme a PM, tempo depois ele retornou ao local e, com um pedaço de fiação elétrica, voltou a enforcar a vítima para ter certeza que ela estaria morta. Só então ele entrou em contato com os militares.

A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. O corpo de Paloma Ferreira Lopes foi liberado para a funerária de Muzambinho.

O autor foi preso e encaminhado ao hospital, onde a médica plantonista não constatou nenhuma lesão.

Fonte: G1 Sul de Minas