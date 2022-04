Após a derrota para o Remo na partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro já pensa no Tombense, próximo adversário pela Série B do Campeonato Brasileiro.

De olho no jogo deste sábado (23), às 19h, em Muriaé, o técnico Paulo Pezzolano comandou um treino em Belém, na casa do Paysandu, na manhã desta segunda-feira. Nas primeiras rodadas da principal competição da equipe no ano, a Raposa perdeu para o Bahia e venceu o Brusque.

Para enfrentar o Tombense, o treinador uruguaio poderá contar com Leonardo Pais e Luvannor, que tiveram os contratos com o Cruzeiro publicados no Boletim Informativo Diário (BID). As possíveis estreias dependem da condição física a técnica dos atletas.

Neto Moura, que não pôde enfrenar o Remo por já ter atuado pelo Mirassol também é opção para Paulo Pezzolano. Mesmo caso de Eduardo Brock, que cumpriu suspensão por conta da expulsão contra o Tuntum.

Na partida contra o Leão, não houve nenhum problema de ordem médica constatado nos atletas que entraram em campo.

Fonte: Itatiaia