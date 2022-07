Dez sortudos de Minas acertaram a quina do concurso 2.505 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado (30), em São Paulo. Cada um deve receber R$ 32.693,92.

Dois ganhadores de Minas fizeram os jogos em Araxá. Já os demais ganhadores são das cidades de Belo Horizonte, Contagem, Pouso Alegre, Ervália, Chapada do Norte, Entre Rios de Minas, Uberaba e São José da Lapa.

Os números sorteados foram: 03-05-19-26-43-51.

O prêmio principal saiu para uma aposta feita em Caçapava no Sul, no Rio Grande do Sul.

O ganhador fez um jogo simples com seis dezenas que custa R$ 4,50. Ele vai receber R$ 24.271.229,50

A estimativa do prêmio para o próximo sábado é de R$ 3 milhões.

Fonte: Hoje em Dia