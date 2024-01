Existe um ditado que diz: “A vida é feita de coincidências”. Pois uma delas aconteceu com um menino, de cinco anos, Juan Lucas, que na comemoração de seu último aniversário em novembro, recebeu a visita de ninguém menos que o sargento Roger Dias da Cunha, militar morto a tiros durante uma perseguição a um fugitivo, no bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte, na última sexta-feira (5).

“Ele foi na minha casa, e quando eu crescer, quero ser como ele, um policial”. Juan estava no velório, segurando uma foto dele com o militar, na festa de aniversário. O quadro do sargento Dias com o menino Juan foi entregue à viúva do policial, Ana Clara.

Segundo os avós, o caminhoneiro Vanderlei Barbosa, de 48 anos, e Maria Aparecida Cândida, de 40, o neto é um apaixonado pela Polícia Militar.