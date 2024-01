Na tarde desta terça-feira (9), o presidente da Câmara Municipal de Formiga, Flávio Martins, promoveu uma reunião com os servidores dos setores de contabilidade e auditoria.

O encontro teve como principal objetivo traçar diretrizes de trabalho para os referidos setores, considerados fundamentais para o eficiente andamento dos trabalhos legislativos.

Flávio Martins, conhecido por sua gestão focada na transparência e eficiência, reforçou a relevância desses setores para o cumprimento das responsabilidades legislativas.

Durante a reunião, foram discutidos temas como otimização de processos, atualização de sistemas e aprimoramento das práticas contábeis, visando assegurar uma gestão pública transparente e alinhada às normativas vigentes.

“A contabilidade e a auditoria são pilares essenciais para a integridade e a eficiência da Câmara Municipal. Nosso compromisso é assegurar que esses setores operem de forma eficaz, contribuindo para a excelência em nosso serviço público”, destacou Flávio Martins.

Além disso, a reunião enfatizou a importância do diálogo aberto entre a presidência e os servidores, buscando alinhar expectativas e promover um ambiente colaborativo. A troca de ideias e a definição de metas claras foram pontos destacados para o sucesso das atividades desses setores ao longo do ano de 2024.

De acordo com a Câmara, essa iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a eficácia administrativa e a responsabilidade fiscal, visando atender às necessidades da comunidade formiguense de maneira eficiente e transparente. O Legislativo formiguense segue empenhada em promover um serviço público de qualidade, ancorado na ética, integridade e comprometimento com o bem-estar da população.

