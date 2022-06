Redação UN

Demanda antiga da população formiguense reivindicando que o atendimento para a emissão de Carteiras de Identidade se dê em local de acesso mais facilitado, em breve, estará atendida.

Contando com os esforços e boa vontade demonstrados pelos dirigentes dos poderes Executivo e Legislativo e pela direção da Polícia Civil neste município, o assunto foi tratado na manhã desta sexta-feira (24) em reunião havida na sede da Policia Civil, em Formiga.

Dependendo apenas de ajustes finais, inclusive alguns de ordem burocrática, acredita-se que já no início do próximo semestre, os serviços poderão ser disponibilizados em novo endereço: na antiga sede do CDL – (avenida JK, 133 – Engenho de Serra) – onde também funcionarão outros órgãos municipais que desenvolvem atividades de interesse público como: SINE – Sistema Nacional de Emprego e o CITFOR – Centro de Informação e Tecnologia de Formiga.

Da reunião em que se comunicou a boa nova à Policia Civil, participaram a vice-prefeita Adriana Prado; o delegado regional, Tiago Veiga Ludwig; o presidente da Câmara Municipal, Marcelo Fernandes; o assistente jurídico Cleverson Lares e Milena Ribeiro, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico.

Algumas exigências de adequação do espaço físico, a listagem dos equipamentos eletrônicos necessários para o regular funcionamento do serviço e a documentação para a execução do Termo de Cooperação, deverão ser informados pela Polícia Civil ao município e, uma vez organizada a documentação, esta será devolvida à Polícia, para que o Estado providencie o Termo de Cooperação a ser assinado entre as partes e providenciada a instalação dos equipamentos solicitados assim como realizadas as adequações físicas necessárias.