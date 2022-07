A administração Municipal, por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em parceria com a Emater-MG, realizará no próximo sábado (16), o “Festival Regional do Queijo – 2022”.

O evento, que será na área externa da Casa do Engenheiro, começará às 13h e terá exposição, degustação e venda de queijos, praça de alimentação à cargo do Patronato São Luiz e chopp artesanal produzido em Formiga.

Confira abaixo a programação completa:

13h – Cozinha show em parceria com o Sebrae-MG, onde a chef Mariana Gontijo apresentará receitas com ingredientes produzidos em Formiga (queijos, linguiça, charcutaria). As 100 primeiras pessoas que doarem um quilo de alimento não perecível ao Banco Municipal de Alimentos receberão um ticket para degustar os pratos produzidos;

14h – Concurso Formiguense do Queijo, com a participação de produtores de Córrego Fundo, Formiga, Lagoa da Prata e Pimenta;

15h – Mostra MPB, com Guilherme e Giullia

16h – Mostra MPB, com Melissa e Tiago

17h – Mostra MPB, com Jaime Bazilio

18h – Mostra MPB, com Kakal e Samuel

19h – Premiação do Concurso Formiguense do Queijo

19h – Mostra MPB, com Sarah e Tarcísio

De acordo com o extensionista agropecuário da Emater-MG, Mozair José Pinto, que coordenará o Concurso Formiguense do Queijo, a proposta da competição é dar visibilidade aos queijos produzidos na região, incentivar a produção de queijo em conformidade com as normas sanitárias exigidas pela legislação e, também, manter as características tradicionais e históricas de cada região, dando mais credibilidade ao setor, uma vez que, para se inscrever, o principal critério é que o produtor seja registrado em algum órgão de inspeção (SIM, IMA, Selo ARTE, SISBI).

Fonte: Decom