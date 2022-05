Os dados do Informativo Epidemiológico da Covid-19 divulgados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (10) não estão de acordo com as informações repassadas pela Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Formiga.

No boletim do Estado, consta que, até esta terça-feira (10), o município de Formiga havia informado 20.051 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Porém, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, na sexta-feira (6) 20.338 pessoas já haviam contraído o vírus, resultando assim numa diferença de 287 casos não registrados pelo órgão estadual.

Quanto ao número de óbitos, também há um diferencial no registro de 21 mortes, pois enquanto a Secretaria de Saúde apresenta 308 óbitos desde o início da pandemia, o boletim o Estado apresenta o número de 287 mortes em Formiga.

Sobre a Vacinação:

Em relação à vacinação, a Secretaria de Saúde de Minas divulgou que, até o momento, 165.121 doses do imunizante já foram aplicadas em Formiga até a mesma data (10), mas o Vacinômetro divulgado pela Prefeitura, na tarde dessa segunda-feira (9), apenas 161.281 vacinas teriam sido aplicadas na população formiguense até aquele momento.

Nota da redação:

A Secretaria Municipal de Saúde, ouvida a respeito, informou que os dados divulgados pelo município estão corretos. Provavelmente, as divergências se dão em razão de atraso por parte do Estado, no registro das informações que atualmente ocorrem semanalmente.

A redação comparou alguns números divulgados por outros municípios (3), com os apresentados pelo Estado e também nestes casos, encontrou consideráveis divergências.

Como o número de óbitos, em todo o Estado, caiu vertiginosamente nas últimas semanas, a diferença apresentada entre o registro estadual e o de Formiga merece ser analisada com maior profundidade.

Isto também vale em relação ao número de vacinas aplicadas em Formiga: – o Estado afirma que foram aplicadas a mais que o registro municipal, 3.840 doses, que representam mais de 5% da população formiguense.