Uma embarcação do tipo catamarã com cerca de 10 metros de comprimento, pegou fogo na manhã desta terça-feira (10) no Lago de Furnas em Capitólio.

O barco estava ancorado a 70 metros da margem e não havia ninguém dentro. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de militares de Piumhi foi deslocada para atender a ocorrência.

Com o incêndio, dois barcos, conjunto da mesma embarcação, foram consumidos pelo fogo. Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o fogo, no entanto, a suspeita é de uma pane elétrica.

Os militares foram acionados às 11h30 e seguem em trabalho no local, segundo informações do Batalhão, repassadas às 14h51. A Marinha do Brasil também está em atendimento à ocorrência.

