O Lago de Furnas é sem dúvida uma das maiores atrações turísticas da região e Formiga é a primeira cidade banhada pelo “Mar de Minas”. De olho em novos investimentos, a Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, Millena Ribeiro, se reuniu com Saulo Borges, representante de uma empresa administradora de embarcações compartilhadas que atua em todo o Brasil, contendo mais de 250 embarcações administradas, mais de 50 unidades em 14 estados pelo país.

Além da secretária e do empresário, participaram do encontro a diretora de Desenvolvimento Econômico, Nathalia Medeiros; o presidente do Comtur, Thadeu Alencar; o conselheiro do Comtur, Thiago Amaral e a coordenadora de Turismo, Juliana Miranda.

O maior objetivo da empresa, é fazer com que as pessoas possam ser donas de uma embarcação, pagando um valor reduzido em até 85%. Como isso? Através do sistema de cotas. No sistema de cotas, o indivíduo passa a ter um custo bem menor de aquisição em relação ao valor inteiro da embarcação, além disso, todos os custos são divididos pela quantidade de cotas existentes, trazendo um excelente custo benefício.

A empresa se responsabiliza em administrar 100% da embarcação compartilhada, absorvendo toda a parte negativa. Dessa forma, o cotista se preocupa somente com o lazer, tendo custos mais acessíveis, sem dor de cabeça, e para finalizar, desfruta de benefícios totalmente exclusivos, como, por exemplo, o Grupo Nacional de Utilização (GNU), que permite com que o cotista possa durante uma viagem, utilizar outras embarcações de outras unidades empresa em território nacional, incluindo Formiga.

