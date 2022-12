A Escola Municipal Paulo Barbosa, em Formiga, realizou nesta quarta-feira (7) e quinta-feira (8), um Torneio de Xadrez com a participação de alunos dos 3º, 4º e 5º anos.

A competição foi idealizada pela professora de educação física, Ketlyn Vieira, e incentivada pela diretora, Juliana Abadia Teixeira, e pela coordenação pedagógica da escola.

Com apoio do Clube de Xadrez Ramiro Corrêa Júnior, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, e arbitragem do secretário de Cultura, Alex Arouca, o torneio teve como principais objetivos a promoção e integração social entre os alunos, o desenvolvimento do espírito esportivo e o incentivo à prática do Xadrez.

Após cinco rodadas em dois dias de competição, os vencedores foram:

1º Lugar – Ágatha Guilhermina Nunes Vila Nova

2º Lugar – Luis Guilherme Campos Silva

3º Lugar – Bernardo Pereira Ribeiro

No total, 30 alunos disputaram o torneio. Todos foram agraciados com um “Jogo da Memória do Patrimônio”. Os três vencedores foram contemplados com medalhas e a campeã, Ágata, recebeu, também, um exemplar do jogo “Patrimônio Divertido”. Ambos os brinquedos são utilizados como ferramentas de Educação Patrimonial pelo Município de Formiga.

