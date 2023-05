A Mostra Fotográfica “Fuom 60 Anos: Quem Acredita no Futuro Investe em Educação” começou, no dia 28 de abril, no saguão do 3º andar do Prédio 1 do campus. A iniciativa é do Departamento de Comunicação Social e Cultural.

Há imagens dos movimentos para criação da Fuom, matérias jornalísticas e documentos.

O projeto conta ainda com fotos das reformas e ampliação dos prédios, da implantação de recursos para acessibilidade e dos laboratórios, entre eles: Centro de Estética, Clínica Escola de Saúde (Clifor) e Fazenda Laboratório.

A exposição já é tradição e exibe o crescimento da Fuom ao longo dos anos. A instituição conquistou infraestrutura de ponta e evoluiu com a tecnologia. Nesse sentido, são apresentados: o Núcleo de Ensino a Distância e os polos do EAD.

Fonte: Unifor-MG