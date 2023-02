Dois jovens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na estação de MOVE Ubajara, na avenida Brasília, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (19). Um deles, de 20 anos, estava “fantasiado” com trajes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), usada por detentos em Minas Gerais, e uma tornozeleira eletrônica falsa.

O sargento Anderson, da 71ª Companhia do 35º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, narra que os dois foram abordados em uma operação de rotina do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (GEPAR) e, além do traje, foram identificados por ações suspeitas. Foram apreendidas 14 buchas de maconha, 15 pinos de cocaína e um recipiente de vidro também com maconha.

“Além da roupa, os dois tentaram se esquivar da PM quando avistaram a viatura. Eles confessaram estar a caminho de BH para fazer a venda de drogas, e planejavam fazer isso todos os dias de Carnaval”, conta. “O fantasiado alegou que tinha o sonho de usar aquela roupa. A PM, como patrimônio de Minas Gerais, realizou o sonho”, diz o sargento.

Os dois jovens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Plantão.

Fonte: O Tempo