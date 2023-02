O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta segunda-feira (20) que investiga um caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecido como “doença da vaca louca, ou “mal da vaca louca”.

O caso em investigação ocorre no Pará e foi revelado inicialmente pelo jornal “Valor Econômico”. A suspeita inicial é de que se trate de um caso atípico, quando ocorre uma mutação em um único animal e que, por isso, não geraria risco de contaminar todo o rebanho. Em casos clássicos, mais perigosos, a contaminação se dá em razão da alimentação. As investigações vão definir qual a situação neste caso específico. A identificação rápida é importante também para tranquilizar os importadores da carne brasileira, que costumam suspender as compras de países que enfrentam a doença.

“Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, acerca do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina (Mal da “vaca louca”), todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos. A suspeita já foi submetida a análise laboratorial para a confirmação ou não e, a partir do resultado, serão aplicadas imediatamente as ações cabíveis”, afirmou o ministério em nota nesta segunda-feira.

A doença da vaca louca

A Encefalopatia Espongiforme Bovina afeta o cérebro do animal, provocando descontrole motor. As células morrem, e o cérebro fica com aparência de esponja. A manifestação pode ocorrer também em humanos e em ovinos.

Em ovinos, a doença chama-se “scrapie”. Em humanos, chama-se doença de Creutzfeldt-Jakob. Não existe tratamento conhecido. Em ovinos e bovinos, os principais sintomas são agressividade e falta de coordenação. Em humanos há mioclonia (contração muscular) e demência. A contaminação pode ocorrer pela ingestão de carne de animais contaminados.

O primeiro caso da doença foi identificado em 1986 no Reino Unido. Em 1995, um inglês de 19 anos foi a primeira vítima da doença de Creutzfeldt-Jakob cuja origem foi atribuída à ingestão de carne contaminada.

Fonte: O Tempo