Faleceu nesta segunda-feira (20), o empresário formiguense, Ricardo da Silva Chicri. Ele, juntamente com os irmãos, era empresário no ramo da agropecuária e na recapagem de pneus (Recapagem Alterosa).

Ricardo deixa mãe, esposa, filhos, irmãos, netos, amigos e demais parentes.

Seu corpo está sendo velado no Velório do Marquinho. O sepultamento ocorrerá nesta terça-feira (21), às 8h30, no Cemitério Parque da Saudade.