Os preços de peixes frescos, bacalhau e camarões subiram bastante em fevereiro em Belo Horizonte, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo pesquisa do site Mercado Mineiro, nesta segunda-feira (20).

O resultado foi divulgado nesta semana de início da Quaresma, que começa na quarta-feira (22), quando milhares de católicos deixam de comer carne vermelha por 40 dias, até Quinta-feira Santa.

O maior aumento foi do camarão sete barbas, que ficou 19% mais caro, passando de R$ 43,53 para R$ 51,93. Já o bacalhau cod, que custava em média R$152,68, sofreu um aumento de 12,37%, passando para R$171,57. O quilo de sardinha, que custava em média R$ 17,92, subiu para R$ 19,90, um aumento de 11%.

Outros aumentos registrados pela pesquisa foram no quilo do tambaqui, que subiu de R$ 25,34 para R$ 27,80, um reajuste de 9.70%; no quilo da traíra, que custava em média R$ 33,23 e subiu para R$ 35,30, alta de 6.23%; e no bacalhau saithe, cujo quilo sofreu um aumento de 5,70%, passando de R$ 78,83 para R$ 83,32.

Além dos pescados, a pesquisa também avaliou os preços de ovos. A dúzia de ovos brancos subiu 21% em um ano, passando de R$ 8,72 para R$ 10,61, em média. Já a dúzia de ovos vermelhos subiu de R$ 10,25 para R$ 12,33, um aumento de 20%.

A pesquisa do site Mercado Mineiro mostrou ainda que a diferença entre os preços dos pescados de uma loja para outra pode chegar a até 187%, como no caso do quilo do filé de surubim, que foi encontrado de R$ 29,90 até R$ 85,90. Outra diferença significativa foi do bacalhau saithe, que chega a 139%, com valores que vão de R$ 58,90 até R$139,90. O camarão sete barbas G pode ser encontrado de R$ 39,90 até R$ 88,00, uma variação de 120%. De acordo com o economista Feliciano Abreu, diretor presidente do Mercado Mineiro, as pessoas precisam fazer pesquisa de preço e verificar se os produtos estão bem frescos. “O consumidor tem que avaliar muito a qualidade dos produtos, assim como os preços. Para fazer penitência, tem que ajudar o bolso também”. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 18 de fevereiro, nas principais lojas do Mercado Central, supermercados e peixarias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Todos os dados da pesquisa estão neste link.