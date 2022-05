O Santuário de Santa Rita promoverá no domingo (22), três missas em comemoração ao dia da padroeira.

De acordo com um dos organizadores, a estimativa é que cinco mil fiéis compareçam no evento.

Em todos os anos, centenas de fiéis se reúnem e vão em caminhada para o local.

No local, haverá uma lanchonete que ficará aberta das 7h às 16h e almoço a partir das 11h30.

Confira abaixo a programação:

7h – Santa Missa com os caminhoneiros (saída às 5h da ponte do Engenho de Serra – ao lado da praça do Gregório)

10h – Santa Missa

14h – Santa Missa