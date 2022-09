Formiga registrou 107 empregos com carteira assinada no mês de agosto. De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29), foram 918 admissões contra 811 demissões.

O setor de serviços foi o que mais empregou, com 402 admissões e 316 desligamentos. Um total de 86 empregos.

No setor comercial foram abertas 10 vagas e na construção civil 9, na agropecuária foram 6. Já no setor industrial, foi registrado um saldo negativo (-4).

No acumulado do ano (de janeiro a agosto), foram criadas 634 vagas.

Em Minas Gerais

Minas foi o terceiro estado em número absoluto de saldo de vagas, com a geração de 27.381 postos de trabalho, o que equivale a um aumento de 0,61% em relação a julho.

O líder desse ranking foi São Paulo, com 74.973 postos (alta de 0,57%) e Rio de Janeiro, com 30.838 vagas criadas (aumento de 0,92%).

Em Minas foram 225.943 trabalhadores admitidos e demitiu 198.562. De janeiro a agosto, o estado registrou 187.212 empregos.

Brasil gera 278,6 mil empregos

O Brasil gerou 278.639 postos de trabalho em agosto deste ano, resultado de 2.051.800 admissões e de 1.773.161 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2022, o saldo é de 1.853.298 novos trabalhadores no mercado formal.

Fontes: Com informações do Hoje em Dia e Agência Brasil