O mês de abril foi o melhor do ano de 2022 em relação a pandemia do novo coronavírus. Durante todo o mês, foram registrados 75 novos casos da doença em Formiga, uma diminuição de 86,93% se comparado com o mês de março que registrou 574 novos casos.

Se comparado com o mês de janeiro (4.688), quando foi o pico da doença este ano no município, a redução foi de 98,40%. Em abril, mais precisamente no primeiro dia do mês, foram registrados dois óbitos, o que deixa a cidade há 30 dias sem o registro de mortes por Covid-19.

Testagem

Diante deste cenário positivo, a partir deste mês, os testes rápidos de Covid-19, realizados na Tenda da UPA, serão disponibilizados de segunda a sexta-feira. Os pacientes atendidos aos finais de semana, terão o exame agendado de acordo com o tempo do início dos sintomas.

Boletim epidemiológico

Além disso, o Boletim Epidemiológico será divulgado semanalmente. O informativo reunirá todos os dados computados pela Secretaria Municipal de Saúde no período de 7 dias e será divulgado às sextas-feiras na parte da tarde.

Fonte: Decom