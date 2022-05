A Prefeitura de Formiga, por meio do Setor de Políticas Rurais e do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em parceria com a Emater-MG e com o Unifor-MG, promoveu nessa terça-feira (3) o I Curso de Degustação de Queijos.

A iniciativa faz parte do projeto de fortalecimento e valorização do queijo produzido em Formiga, que vem sendo desenvolvido desde o início de 2021.

Além de proporcionar aos participantes um embasamento técnico, o curso teve também o objetivo de capacitar e formar possíveis julgadores para o Concurso Regional do Queijo, que será realizado em Formiga no dia 16 de julho.

O curso foi ministrado pelo extensionista técnico da Emater/MG de Formiga, Mozair José Pinto, o qual conduziu o curso em duas etapas, sendo uma parte teórica onde foram abordadas as principais características dos queijos que seguem os regulamentos técnicos que fixam os padrões de identidade e qualidade:

Apresentação: formato e acabamento;

Textura, granulação e fechamento da massa, analise da existência ou não, de olhaduras;

Cor: uniforme ou manchada;

Consistência da massa: observar através do corte a dureza, untuosidade e maciez e;

Paladar identificar os gostos e sabor, e pelo olfato os cheiros acordo com a espécie e tempo de cura.

Logo após foi realizada a parte prática com degustação e avaliação de 16 tipos de queijos produzidos em nossa região. O curso contou com 30 participantes entre produtores rurais, médicos veterinários, professores, engenheiros agrônomos, funcionários públicos, comerciantes, profissionais da imprensa e da área da gastronomia.

De acordo com a produtora de queijo, Fernanda Silveira “o curso foi de fundamental importância para nós produtores, principalmente por nos auxiliar na análise sensorial (visão, audição, paladar, olfato e tato), pois permite que consigamos uma qualidade melhor de nossos produtos. Foi uma surpresa para nós, a aceitação e o resultado da análise da nossa ricota, pois com isso ganhamos a oportunidade de melhorar a padronização e qualidade de nossos produtos”, explicou.

