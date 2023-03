O resultado da seleção da terceira edição do programa Trilhas de Futuro já está disponível para consulta no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Os jovens que se inscreveram em uma das 40 mil vagas oferecidas pelo programa, nesta edição, já podem conferir se foram contemplados na vaga escolhida durante as inscrições.

O prazo para a confirmação da matrícula na instituição em que o candidato foi alocado iniciou nessa terça-feira (28) e se encerrará no dia 9 de março de 2023.

É importante destacar que o estudante deverá comparecer à instituição de ensino para a qual foi direcionado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) com a documentação necessária, conforme descrito na Resolução SEE nº 4.794, para efetivar a matrícula, pois é ela que garantirá a vaga pretendida pelo candidato.

Sobre o Trilhas

É o maior programa de formação profissional de jovens estudantes já desenvolvido pelo Governo de Minas e já beneficiou cerca de cem mil estudantes em todo estado. O programa disponibiliza, gratuitamente, cursos técnicos de formação profissional para estudantes e egressos do ensino médio, em instituições públicas e privadas. Nesta edição, foram mais de 330 mil inscritos.

Em sua terceira edição, estão sendo disponibilizadas 40 mil novas vagas, em 124 municípios e 77 opções diferentes de cursos. Todos os estudantes também terão reajuste no auxílio transporte/alimentação que passará de R$ 18 para R$ 20.

Fonte: Agência Minas