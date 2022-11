Um homem, de 55 anos, foi morto com golpes de machado, marreta e faca durante uma discussão em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com vários ferimentos pelo corpo e apresentava corte profundo no pescoço, o que indica a tentativa de degola.

Conforme os militares, o crime ocorreu na última sexta-feira (20) quando quatro homens bebiam cachaça em uma residência no bairro Quintas São José.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e o dono da casa começaram uma discussão por causa de desavenças antigas, que acabou resultando na agressão. A vítima teria sido atacada pelo dono da casa, também de 55 anos. Testemunhas acionaram a PM.

No local, os militares encontraram o dono da casa que confessou o crime. Outros dois homens, de 22 e 58 anos, que estavam na casa no início da confusão também foram localizados e negaram a participação no homicídio, mas entraram em contradição durante o depoimento.

A vítima foi encontrada já sem vida no interior da casa. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e apreendeu as armas usadas no homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os três suspeitos de envolvimento no crime foram encaminhados para a delegacia de plantão de Esmeraldas.

Fonte: Hoje em Dia