O hotel mais romântico do mundo está no Brasil! É o que afirma a edição deste ano da premiação internacional “TripAdvisor Travellers’ Choice Awards”, que trouxe o Hotel Valle D’Incanto, localizado em Gramado (RS), no topo da lista dos preferidos pelos casais.

O ranking do site TripAdvisor ainda apontou a hospedagem L.A.H. Hostellerie, em Campos do Jordão (SP), entre as 15 mais bem avaliadas pelos turistas em categorias como localização, limpeza, atendimento e custo-benefício.

Outros meios de hospedagens do país também receberam reconhecimento internacional, caso do Colline de France, também de Gramado (RS), que foi eleito o segundo melhor hotel do mundo. Quem também ficou em segundo lugar, mas na categoria “Hotéis Novos e Badalados” foi o Sítio Carroção, de Tatuí (SP). Este último recebeu avaliações positivas pela sua infraestrutura, atendimento personalizado e um número de atrações superiores aos maiores resorts do mundo. Segundo o site, é o destino perfeito para, com segurança e dentro das recomendações de saúde, “curtir ótimos momentos em família”.

E por falar em família, o Brasil ainda recebeu boas avaliações na categoria “Hotéis para Família”, tendo o Santa Clara Eco Resorts, em Dourados (MS), o Recanto Alvorada Eco Resort, em Torrinha (SP), e o resort Salinas de Maragogi (AL), figurando no ranking. Este último, ainda apareceu na lista dos melhores resorts do mundo, sendo recomendado o melhor resort do Brasil para a família.

O Brasil ainda foi bem avaliado nas categorias: Pousadas, principais acomodações nas montanhas e hotéis fora do comum. No primeiro, três pousadas ganharam a preferência dos turistas: Quarto Crescente, em Trancoso (BA); Gaia Viva, em Igaratá (SP) e a Casa da Ilha do Mel, no Paraná. No segundo, o hotel Vila Kebaya, de Ilha Bela (SP), apareceu entre os 25 mais. Por fim, a Pousada Villa D’Amore, em Monte Verde (MG), e a Vila Kalango, em Jericoacoara (CE), foram eleitas entre àquelas consideradas “fora do comum”.

Para o ministro do Turismo, Carlos Brito, o aparecimento de diversos meios de hospedagens do país na premiação demonstra o empenho do segmento na retomada do Turismo. “O nosso país está cada vez mais preparado para receber turistas em todos os aspectos. Isso mostra que, também, estamos competitivos com qualquer outro destino mundial, além de que o turista que vem e conhece o nosso país não se arrepende e, claro, quer voltar”, destacou.

PREMIAÇÃO

No início do ano, sete destinos brasileiros foram eleitos entre os melhores do mundo pela premiação. Os atrativos nacionais constavam em quatro categorias, com destaque para Natal (RN) e Paraty (RJ), que apareceram na lista de destinos em alta para 2022 e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que despontou com um dos principais locais para quem procura opções ao ar livre. Já São Paulo (SP) foi eleita uma das dez melhores cidades do mundo para quem ama gastronomia e o Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SC) e Campos do Jordão (SP) para quem prefere destinos de sol.

O Brasil já havia se destacado também no ranking das melhores praias do mundo. Com lugar cativo no prêmio Travelers´ Choice, os destinos Baia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), e a Baia dos Golfinhos, na Praia da Pipa, em Tibau do Sul (RN), figuraram novamente na lista ocupando o 7º e o 9º lugar, respectivamente. A Quarta Praia, em Morro de São Paulo (BA), estreou no ranking de 2022 com destaque, aparecendo na 4ª posição.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo