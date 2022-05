A Globo desembarcou novamente com vários profissionais no Mato Grosso do Sul para gravar uma longa sequência de cenas na região. E, agora, pela última vez. De acordo com profissionais da novela, não haverá mais retorno às locações. A ordem é tirar tudo da frente, até mesmo as cenas em externas da semana de encerramento e fazer uma bonita despedida do local com todos os envolvidos. Casamentos, desfechos de personagens…Tudo será feito para evitar um novo deslocamento. A Globo calcula um expediente de 40 dias de gravações. Para que tudo possa correr como planejado, durante este período no Mato Grosso do Sul, não haverá captação simultânea no Rio de Janeiro. Só depois, na volta do elenco.

O remake de “Pantanal”, obra de Benedito Ruy Barbosa com adaptação de Bruno Luperi, se revelou um grande acerto da direção da Globo, e em todos os detalhes. A começar pela escolha do roteiro, que chegou a ser recusado há mais de 30 anos e se tornou um grande sucesso também na extinta TV Manchete. O trabalho do diretor Rogério Gomes, o Papinha (agora ex-Globo), na montagem do elenco também merece ser destacado, a exemplo do seu trabalho nas gravações. Fera!

Promessa cumprida

Durante a coletiva do novo “Power Couple”, Adriane Galisteu e o diretor Rodrigo Carelli prometeram que o programa iria começar com temperatura máxima. Nada de colônia de férias ou “Disney” para os casais. E não deu outra.

De volta

Na próxima terça-feira, “Amor Sem Igual” volta à programação da Record, como substituta de “Jesus – A série”. Estrelada por Day Mesquita, Dani Moreno e Rafael Sardão, esta novela escrita por Cristianne Fridman, como todos sabem, encarou a fase mais complicada da pandemia.

Sua conclusão só foi possível devido aos protocolos adotados pela direção de Teledramaturgia em parceria com a Casablanca.

Convidados

Aguinaldo Silva e Gottscha serão os convidados de estreia do programa “Casa Szafir”, dia 4, às 13h15, na VTV – emissora afiliada ao SBT, em Campinas e Santos. Aguinaldo falou sobre seus futuros projetos e foi recebido por Gottscha, cantando “Night and Day”, uma de suas canções preferidas de Cole Porter.

Escalado

Christian Malheiros (7 Prisioneiros) é a novidade no elenco de “Biônicos”, superprodução do gênero ficção-científica que o diretor Afonso Poyart prepara para a Netflix.

O roteiro aborda os avanços tecnológicos e competição esportiva, em meio à disputa entre duas irmãs, uma delas paratleta e supercampeã.

O time

O longa “Biônicos” também reúne no elenco Bruno Gagliasso, Paulinho Vilhena, Jessica Cores, Gabz, Danton Mello, Miguel Nader, Guta Ruiz, entre muitos outros. Deve chegar à Netflix somente em 2023. Os trabalhos começam oficialmente na última semana deste mês.

Cinema

Depois de trabalhos como a websérie “Quatro Projeções”, que aborda temas como amizade e depressão, e a série “Patrulha Salvadora” no SBT, Danillo Franccesco foi chamado para “Um broto legal”, filme que conta a história da cantora Celly Campello. Fez Eduardo, marido da Celly, motivo pela qual a artista abandona a carreira. O longa estreia no dia 16 de junho.

Comédia

Edu Porto esteve recentemente na superprodução “Reis”, da Record, interpretando Finéias, o filho caçula do juiz Eli (José Rubens Chachá). E, a partir do dia 19, o Edu também marcará presença nos cinemas, com a estreia de “Quatro Amigas Numa Fria”, fazendo o Diego, um stripper contratado para aquecer a noite das protagonistas. O ator, vale lembrar, voltará à série “Reis” com outro personagem.

Saideira

A atual temporada de “Lady Night” na Globo vai até o dia 2 de junho. Enquanto isso, já se sabe que a Floresta/Sony já trabalha no próximo ano deste programa de Tatá Werneck.

Escuro

A Rede TV! tem realizado mudanças repentinas na programação que vão do nada para lugar nenhum. Sua direção precisa entender que, sem um planejamento adequado, não dá para fazer televisão. Que, todos sabem, é um brinquedo caro.

Segura um pouco

Televisão tem cada uma. Só porque saíram antes da hora algumas informações sobre o novo humorístico da Band, o “Nóis na Firma”, o elenco acabou tomando um “presta atenção!”. Um puxãozinho de orelha. Simplesmente alguém resolveu colocar tudo na conta dos atores. Como se perde tempo…

Bate-Rebate

Fátima Bernardes tem como característica não fugir de um desafio…

…Foi sempre assim durante sua carreira e o sucesso alcançado nas reportagens, no “JN” e no “Encontro” só comprovam isso…

…O “The Voice” que vem aí, certeza, Fátima vai tirar de letra.

Em São Paulo, a Band está promovendo uma grande reforma no antigo estúdio do TerraViva…

…Uma quebradeira de chamar atenção no local.

Antonio Calloni merece os melhores elogios pelo desempenho em “Além da Ilusão”. Craque.

“Ms. Marvel”, nova série da Marvel Studios, estreia dia 8 de junho com exclusividade no Disney+…

… A produção tem à frente Iman Vellani, como Kamala Khan, uma adolescente muçulmana americana que cresce em Jersey City…

… Ela obtém superpoderes como os heróis que sempre admirou.

Polliana Aleixo aguarda o lançamento da nova temporada de “El Presidente” na Amazon Prime Video…

…A jovem atriz também será anunciada, em breve, numa nova produção da Netflix.

C´est fini

Bruno Mazzeo está trabalhando firme na próxima temporada da série “Cilada”. Há poucos dias, inclusive, ele oficializou um convite para a participação de Fafy Siqueira, que fará a mãe dele no programa. Gravações a partir de julho.