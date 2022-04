A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou os cronogramas da vacinação contra a Covid-19 para diversos grupos e faixas etárias. Durante a próxima semana, haverá vacinação com agendamento e sem agendamento (veja os quadros abaixo).

A novidade é que idosos com 80 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose há mais de quatro meses poderão tomar a quarta dose do imunizante. A aplicação para este grupo será realizada sem a necessidade de agendamento.

Já o público infantil, adolescentes imunocomprometidos, gestantes e/ou puérperas, adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais devem ficar atentos as datas, locais e se a imunização será com agendamento ou sem.

Confira nas imagens abaixo mais detalhes da vacinação desses grupos:

Fonte: Decom