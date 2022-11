A Prefeitura de Formiga, com apoio da Câmara Municipal, realiza nesta sexta-feira (25), a inauguração das luzes de Natal, às 19h, na praça São Vicente Férrer. Na ocasião, haverá apresentação do Coral Municipal.

Logo após, a população formiguense será contemplada com um show do Padre Fábio de Melo, que celebrará a inauguração da decoração. O show ocorrerá a partir das 21h, no Terminal Rodoviário.

Na oportunidade, servidores do Banco Municipal de Alimentos estarão na rodoviária recolhendo donativos não perecíveis que serão encaminhados às entidades do município.

De acordo com a administração municipal, a decoração recebeu o nome de “Formiga Encantada”, com o objetivo de promover o espírito natalino na população, além de fomentar o comércio e fazer girar a economia formiguense.

Os enfeites foram instalados em vários pontos da cidade, com destaque especial para a praça São Vicente Férrer. No local, foram montados um presépio em tamanho real, uma Vila do Papai Noel e um túnel iluminado composto por mais de 50 mil lâmpadas.

Ainda segundo a Prefeitura, essas estruturas temáticas enriquecem a tradicional iluminação natalina que foram instaladas, também, em outras praças e ruas do município, como as praças Getúlio Vargas, Ferreira Pires, o Terminal Rodoviário, o Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa e o Mirante do Cristo. Aproximadamente um milhão de lâmpadas foram usadas na decoração.

No Mirante do Cristo foi colocado um letreiro que, além de poder ser visto de diversos pontos, servirá de pano de fundo para fotos e vídeos com as mais variadas mensagens de “Boas Festas”.

As comemorações e festividades ligadas ao Natal são tradicionais no município de Formiga, bem como a colocação da ornamentação em locais públicos da cidade.