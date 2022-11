Com grande atuação de Richarlison e Vinícius Jr, a Seleção Brasileira passou pela Sérvia, por 2 a 0, e chegou à liderança do Grupo G da Copa do Mundo. O camisa 9 foi o goleador da noite no Catar, já Vinícius Jr foi o criador das jogadas que culminaram nos gols da partida.

A Seleção Brasileira enfrentou muitas dificuldades no começo da partida, isso devido a forte marcação da equipe da Sérvia. A primeira grande chance da equipe treinada por Tite aconteceu aos três minutos, com a arrancada de Vinícius Jr, cruzamento de Raphinha e corte da zaga adversária.

Durante o primeiro tempo o time insistiu muito na velocidade de Vinícius Jr, e dessa maneira alguns escanteios eram as alternativas da equipe. Em um deles, aos 14 minutos, por pouco Neymar não marcou um gol olímpico. O goleiro Savic espalmou para fora.

Até a metade do primeiro tempo, a Seleção Brasileira foi soberana, porém sem criar grandes chances. Já a Sérvia jogava para marcar Vinicius Jr e Neymar, e poucas vezes chegava ao ataque. Tadic era o mais acionado da equipe, e toda boa troca de passes passava por ele.

Time mais voluntarioso na segunda etapa

Logo no início do segundo tempo, Raphinha perdeu de frente para o gol depois de um vacilo da defesa da Sérvia. Aos 10 minutos foi a vez de Neymar perder boa chance. Vinicius Jr fez boa jogada pela esquerda e achou Neymar na marca do pênalti, o meia bateu de canhota para fora.

Com 14 minutos do 2º tempo, Alex Sandro proporcionou a melhor chance da partida, até então. O lateral arriscou da intermediária, e acertou uma bomba na trave. No rebote, ninguém aproveitou a chance.

De tanto insistir, a Seleção chegou ao gol merecido. Depois de grande jogada pelo meio, a bola sobrou para Vinícius Jr na esquerda, o atacante bateu cruzado, Savic deu rebote e Richarlison, como um típico centroavante, empurrou para o gol.

A Sérvia, devido a estatura de seus atletas, insistiu nas bolas pelo alto através de cruzamentos, seja na cobrança de escanteios ou escapes pela linha de fundo, e conseguiu levar bastante perigo após o gol da Seleção Brasileira. Porém, quem marcou novamente foi a Seleção Brasileira, e novamente com Richarlison.

Aos 27 minutos, Vinícius Jr ganhou do marcador e cruzou de trivela, Richarlison dominou e de meia-bicicleta marcou um golaço. a bola estufou a rede e os olhos dos mais de 88 mil torcedores presentes no estádio.

Fonte: Hoje em Dia