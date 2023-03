O Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de incêndio em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, neste fim de semana. A primeira foi nesse sábado (4), por volta das 22h35, quando a corporação foi acionada para combater o fogo em uma lavanderia no Centro do município.

De acordo com os militares, as chamas começaram em uma das secadoras de roupas do estabelecimento. Inicialmente, os proprietários tentaram combater o incêndio com o uso de extintores, porém não conseguiram e acionaram a corporação.

Os bombeiros, que encontraram muito material combustível na lavanderia, rapidamente controlaram as chamas e evitaram a propagação do fogo por toda a edificação. Ninguém se feriu.

Fumaça e odor forte

Neste domingo (5), a corporação foi acionada para combater um incêndio em uma fábrica de componentes automobilísticos na rua Sacramento. Segundo a corporação, o fogo atingiu parte de um dos galpões da empresa e destruiu alguns equipamentos da linha de produção.

Como a empresa estava fechada no momento do acidente, ninguém se feriu. Os militares utilizaram os próprios extintores da edificação para combater o incêndio. A fumaça e o odor forte da queima se espalhou na região e atingiu bairros adjacentes à indústria.

Fonte: Itatiaia